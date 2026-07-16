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Taha
55
20:55
۞ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ٥٥
۞ مِنْهَا خَلَقْنَـٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٥
۞ مِنۡهَا
خَلَقۡنَٰكُمۡ
وَفِيهَا
نُعِيدُكُمۡ
وَمِنۡهَا
نُخۡرِجُكُمۡ
تَارَةً
أُخۡرَىٰ
٥٥
Từ đất bụi TA đã tạo hóa các ngươi, TA sẽ hoàn các ngươi trở lại thành đất bụi và cũng từ đất bụi TA sẽ đưa các ngươi trở ra một lần nữa.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ
] لهو زهویه لهو خۆڵه دروستمان كردوون، واته: ئادهم بنچینهو ئهسڵی له خۆڵ بووه [
وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ
] پاشانیش ئهتانگهڕێنینهوه بۆ ناو زهوی كاتێك كه ئهمرن [
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (٥٥)
] وه له ڕۆژی قیامهتیش جارێكی تر له زهوی دهرتانئهكهینهوهو زیندووتان ئهكهینهوه.