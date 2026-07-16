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52
20:52
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ٥٢
قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِى كِتَـٰبٍۢ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنسَى ٥٢
قَالَ
عِلۡمُهَا
عِندَ
رَبِّي
فِي
كِتَٰبٖۖ
لَّا
يَضِلُّ
رَبِّي
وَلَا
يَنسَى
٥٢
(Musa) đáp: “Sự việc đó thuộc về kiến thức ở nơi Thượng Đế của Tôi được ghi chép trong Kinh Sách được lưu trữ ở nơi Ngài; Thượng Đế của Tôi không nhầm lẫn cũng không hề quên.”
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ﴾ مُوسَى ﴿عِلۡمُهَا﴾ أَيْ عِلْم حَالهمْ مَحْفُوظ ﴿عِندَ رَبِّی فِی كِتَـٰبࣲۖ﴾ هُوَ اللَّوْح الْمَحْفُوظ يُجَازِيهِمْ عَلَيْهَا يَوْم الْقِيَامَة ﴿لَّا یَضِلُّ﴾ يَغِيب ﴿رَبِّی﴾ عَنْ شَيْء ﴿وَلَا یَنسَى ٥٢﴾ رَبِّي شَيْئًا