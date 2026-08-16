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Tafsir: Taha 20:135
Taha
135
20:135
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ١٣٥
قُلْ كُلٌّۭ مُّتَرَبِّصٌۭ فَتَرَبَّصُوا۟ ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَـٰبُ ٱلصِّرَٰطِ ٱلسَّوِىِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ١٣٥
قُلۡ
كُلّٞ
مُّتَرَبِّصٞ
فَتَرَبَّصُواْۖ
فَسَتَعۡلَمُونَ
مَنۡ
أَصۡحَٰبُ
ٱلصِّرَٰطِ
ٱلسَّوِيِّ
وَمَنِ
ٱهۡتَدَىٰ
١٣٥
Ngươi (Muhammad) hãy nói (với những kẻ phủ nhận này): “Tất cả đều mong đợi (sự phán xét của Allah); cho nên các người hãy cứ chờ đợi. Rồi đây các người sẽ sớm biết ai mới là người đi theo con đường bằng phẳng và được hướng dẫn đúng đường.”
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Tafseer Jalalayn
﴿قُلۡ﴾ لَهُمْ ﴿كُلࣱّ﴾ مِنَّا وَمِنْكُمْ ﴿مُّتَرَبِّصࣱ﴾ مُنْتَظِر ما يؤول إلَيْهِ الْأَمْر ﴿فَتَرَبَّصُوا۟ۖ فَسَتَعۡلَمُونَ﴾ فِي الْقِيَامَة ﴿مَنۡ أَصۡحَـٰبُ ٱلصِّرَ ٰطِ﴾ الطَّرِيق ﴿ٱلسَّوِیِّ﴾ الْمُسْتَقِيم ﴿وَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ ١٣٥﴾ مِنْ الضَّلَالَة أَنَحْنُ أَمْ أَنْتُمْ