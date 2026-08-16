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Tafsir: Taha 20:130
Taha
130
20:130
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ١٣٠
فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١٣٠
فَٱصۡبِرۡ
عَلَىٰ
مَا
يَقُولُونَ
وَسَبِّحۡ
بِحَمۡدِ
رَبِّكَ
قَبۡلَ
طُلُوعِ
ٱلشَّمۡسِ
وَقَبۡلَ
غُرُوبِهَاۖ
وَمِنۡ
ءَانَآيِٕ
ٱلَّيۡلِ
فَسَبِّحۡ
وَأَطۡرَافَ
ٱلنَّهَارِ
لَعَلَّكَ
تَرۡضَىٰ
١٣٠
Thế nên, Ngươi (Muhammad) hãy kiên nhẫn với những lời của họ và Ngươi hãy tán dương, ca ngợi Thượng Đế của Ngươi trước lúc mặt trời mọc cũng như trước lúc mặt trời lặn; và Ngươi hãy tán dương Ngài vào các thời khắc của ban đêm, vào giờ giấc đầu và cuối của ban ngày mong rằng Ngươi sẽ hài lòng (với phần thưởng từ nơi Allah).
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Tafseer Jalalayn
﴿فَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا یَقُولُونَ﴾ مَنْسُوخ بِآيَةِ الْقِتَال ﴿وَسَبِّحۡ﴾ صَلِّ ﴿بِحَمۡدِ رَبِّكَ﴾ حَال أَيْ مُلْتَبِسًا بِهِ ﴿قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّمۡسِ﴾ صَلَاة الصُّبْح ﴿وَقَبۡلَ غُرُوبِهَاۖ﴾ صَلَاة الْعَصْر ﴿وَمِنۡ ءَانَاۤىِٕ ٱلَّیۡلِ﴾ سَاعَاته ﴿فَسَبِّحۡ﴾ صَلِّ الْمَغْرِب وَالْعِشَاء ﴿وَأَطۡرَافَ ٱلنَّهَارِ﴾ عَطْف عَلَى مَحَلّ مِنْ آنَاء الْمَنْصُوب أَيْ صَلِّ الظُّهْر لِأَنَّ وَقْتهَا يَدْخُل بِزَوَالِ الشَّمْس فَهُوَ طَرَف النِّصْف الْأَوَّل وَطَرَف النِّصْف الثَّانِي ﴿لَعَلَّكَ تَرۡضَىٰ ١٣٠﴾ بِمَا تُعْطَى مِنْ الثَّوَاب