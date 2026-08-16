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Tafsir: Taha 20:122
Taha
122
20:122
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٢٢
ثُمَّ
ٱجۡتَبَٰهُ
رَبُّهُۥ
فَتَابَ
عَلَيۡهِ
وَهَدَىٰ
١٢٢
Rồi Thượng Đế của Y chọn Y. Ngài đã quay lại tha thứ và hướng dẫn Y.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ
] پاشان دووباره خوای گهوره ههڵیبژاردهوه [
فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (١٢٢)
] وه كه داوای لێخۆشبوونی له خوای گهوره كرد لێیخۆشبوو وه هیدایهتی دا بۆ ئهوهی كه تهوبه بكات.