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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Ayah 6
Sad
6
38:6
وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هاذا لشيء يراد ٦
وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا۟ وَٱصْبِرُوا۟ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌۭ يُرَادُ ٦
وَٱنطَلَقَ
ﱯ
ٱلۡمَلَأُ
ﱰ
مِنۡهُمۡ
ﱱ
أَنِ
ﱲ
ٱمۡشُواْ
ﱳ
وَٱصۡبِرُواْ
ﱴ
عَلَىٰٓ
ﱵ
ءَالِهَتِكُمۡۖ
ﱶﱷ
إِنَّ
ﱸ
هَٰذَا
ﱹ
لَشَيۡءٞ
ﱺ
يُرَادُ
ﱻ
٦
ﱼ
(Những kẻ cầm đầu trong bọn họ nói:) “Các người hãy tiếp tục bước đi (trên con đường của các người), các người hãy vẫn bám chặt vào các thần linh của các người. Bởi đây chỉ là một mưu đồ (của hắn - Muhammad).”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.