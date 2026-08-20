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Tafsir: Sad 38:54
Sad
54
38:54
ان هاذا لرزقنا ما له من نفاد ٥٤
إِنَّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ٥٤
إِنَّ
هَٰذَا
لَرِزۡقُنَا
مَا
لَهُۥ
مِن
نَّفَادٍ
٥٤
Đây là bổng lộc vô tận của TA (dành cho những người ngoan đạo).
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السعدي Al-Sa'di
{ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا }
الذي أوردناه على أهل دار النعيم
{ مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ }
أي: انقطاع، بل هو دائم مستقر في جميع الأوقات، متزايد في جميع الآنات.وليس هذا بعظيم على الرب الكريم، الرءوف الرحيم، البر الجواد، الواسع الغني، الحميد اللطيف الرحمن، الملك الديان، الجليل الجميل المنان، ذي الفضل الباهر، والكرم المتواتر، الذي لا تحصى نعمه، ولا يحاط ببعض بره.