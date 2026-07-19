Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Sad
44
38:44
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب ٤٤
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًۭا فَٱضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَـٰهُ صَابِرًۭا ۚ نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌۭ ٤٤
وَخُذۡ
بِيَدِكَ
ضِغۡثٗا
فَٱضۡرِب
بِّهِۦ
وَلَا
تَحۡنَثۡۗ
إِنَّا
وَجَدۡنَٰهُ
صَابِرٗاۚ
نِّعۡمَ
ٱلۡعَبۡدُ
إِنَّهُۥٓ
أَوَّابٞ
٤٤
(Lúc Ayyub giận vợ và thề sẽ đánh đòn vợ một trăm roi. Thế là TA – Allah phán bảo Y): “Ngươi hãy nắm trong tay một chùm cọng lá chà là, Ngươi dùng nó đánh (nữ ta) và Ngươi sẽ không phạm lời thề.” Quả thật, TA đã thấy Y hằng chịu đựng, kiên nhẫn. Y đích thực là một người bề tôi ưu hạng, Y đích thực là người bề tôi luôn biết quay đầu sám hối (với TA).
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا
] ئهووترێ: ئهیوب -
صلی الله علیه وسلم
- خێزانهكهی قژی درێژ بووه قژهكهی بڕیوهو فرۆشتوویهتی و نانی بۆی كڕیوه لهوه لێی تووڕه بووهو سوێندی خواردووه كه چاك ببمهوه دهبێت لێت بدهم، بۆ ئهوهی سوێندهكهی نهكهوێ و خێزانهكهیشى له بهرامبهر ئهو ههموو چاكهو وهفاو خزمهت كردن و رهحم و سۆزهى لێى نهدرێت خوای گهوره فهرمووی: ههندێك پووش یان پهله دار خورمایه بگره بهدهستهوهو [
فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ
] بهو شێوازه لێی بده بۆ ئهوهی سوێندهكهت نهشكێت و ئهویش ئێش و ئازاری پێ نهگات، (كهفارهت له شهریعهتى ئهواندا نهبووه بۆیه كهفارهتى سوێندهكهى نهداوهو جێبهجێى كردووه بهڵام خواى گهوره بۆى ئاسان كردووه) [
إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا
] ئێمه بینیمان ئهیوب -
صلی الله علیه وسلم
- كهسێكی زۆر ئارامگر بوو [
نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٤٤)
] باشترین بهنده بوو وه زۆر بۆ لای خوای گهوره ئهگهڕایهوه .