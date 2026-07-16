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39
38:39
هاذا عطاونا فامنن او امسك بغير حساب ٣٩
هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٣٩
هَٰذَا
عَطَآؤُنَا
فَٱمۡنُنۡ
أَوۡ
أَمۡسِكۡ
بِغَيۡرِ
حِسَابٖ
٣٩
(Allah phán bảo Sulayman): “(Này Sulayman), đây là phần ban phát của TA dành cho Ngươi. Ngươi chi dùng (bố thí cho ai) hoặc giữ lại (không cho ai) là tùy ý Ngươi, Ngươi sẽ không bị thanh toán (về việc đó).
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[
هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ
] ئهمه بهخشینی ئێمهیه تۆیش به كێی ئهبهخشی بیبهخشه [
أَوْ أَمْسِكْ
] یان به كێی نابهخشی مهیبهخشه خۆت سهرپشكى [
بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩)
] بهبێ لێپرسینهوه لێپرسینهوهت لهسهر نیه.