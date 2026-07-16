Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Sad
33
38:33
ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ٣٣
رُدُّوهَا عَلَىَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٣٣
رُدُّوهَا
عَلَيَّۖ
فَطَفِقَ
مَسۡحَۢا
بِٱلسُّوقِ
وَٱلۡأَعۡنَاقِ
٣٣
“Hãy dắt chúng (đàn ngựa) trở lại cho ta”, rồi (Sulayman) lấy kiếm đánh vào chân và cổ của chúng.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
رُدُّوهَا عَلَيَّ
] وتی: ئهسپهكانم بۆ بگهڕێننهوه [
فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (٣٣)
] وتراوه: به شمشێر ئهیدا له قاچ و گهردهنیان لهبهر ئهوهی ئهو ئهسپانه سهرقاڵی كرد له زیكری خوای گهورهو له نوێژ كردن، بهڵام ئهو بۆچوونهش تهواو نیه، لهبهر ئهوهی ئهسپهكان تاوانیان نهبووهو ئهوه ستهمهو ستهمیش له پێغهمبهران ناوهشێتهوه، بهڵكو (مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ) له خۆشهویستیان دهستی ئههێنا به قاچ و مل و سهریاندا نهك بیانكوژێت و سزایان بدات ئهوان چ تاوانێكیان ههبووه.