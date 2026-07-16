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32
38:32
فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ٣٢
فَقَالَ إِنِّىٓ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّى حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ٣٢
فَقَالَ
إِنِّيٓ
أَحۡبَبۡتُ
حُبَّ
ٱلۡخَيۡرِ
عَن
ذِكۡرِ
رَبِّي
حَتَّىٰ
تَوَارَتۡ
بِٱلۡحِجَابِ
٣٢
(Sulayman) nói: “Quả thật, Ta đã từng yêu thích món vật tốt hơn cả việc tưởng nhớ Thượng Đế của Ta cho đến khi mặt trời đã khuất bóng sau màn đêm (lỡ cả lễ nguyện Salah ‘Asr)”.
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[
فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي
] ئهم ئهسپانه كه له پێشێوه ئهڕۆیشتن زۆر خۆشى دهویستن، وتی: سهرقاڵیان كردم له زیكری خوا، وتراوه: له نوێژی عهصر [
حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٢)
] تا خۆرهكه ئاوابوو خۆر دیار نهما، یاخود تا ئهسپهكان دیار نهمان و دووركهوتنهوه ههر ئهم تهماشای دهكردن.