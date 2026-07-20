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Saba
17
34:17
ذالك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور ١٧
ذَٰلِكَ جَزَيْنَـٰهُم بِمَا كَفَرُوا۟ ۖ وَهَلْ نُجَـٰزِىٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٧
ذَٰلِكَ
جَزَيۡنَٰهُم
بِمَا
كَفَرُواْۖ
وَهَلۡ
نُجَٰزِيٓ
إِلَّا
ٱلۡكَفُورَ
١٧
Vì tội vong ơn nên TA đã bắt phạt họ như thế. Và TA chỉ trừng phạt những kẻ vong ân.
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Suy ngẫm
Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Beenish Ameen
Theo
49 tuần trước
·
Tham chiếu
Ayah 34:17
Why Surah Saba says ungrateful people end up following their desires
In Surah Saba (34:15–17), Allah shows us the people of Saba who had ease, comfort, beauty, and abundance — yet instead of gratitude, they turned away.
I tried to find a link between ingratitude and desires from both a spiritual and psychological perspective because I couldn't just happen to know ingratitude leads to desires. Knowing is never enough. I wanted to dig deepe...
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