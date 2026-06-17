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Muhammad
13
47:13
وكاين من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم ١٣
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةًۭ مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَـٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٣
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Có biết bao thành phố giàu có và hùng mạnh hơn thành phố của Ngươi, nơi mà (cư dân của nó) đã trục xuất Ngươi, TA đã tiêu diệt chúng, và chúng đã không có ai cứu giúp chúng cả.
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم .قوله تعالى : وكأين من قرية تقدم الكلام في كأين في ( آل عمران ) . وهي هاهنا بمعنى كم ، أي : وكم من قرية . وأنشد الأخفش قول لبيد :وكائن رأينا من ملوك وسوقة ومفتاح قيد للأسير المكبلفيكون معناه : وكم من أهل قرية .هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أي أخرجك أهلها . أهلكناهم فلا ناصر لهم قال قتادة وابن عباس : لما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال : اللهم أنت أحب البلاد إلى الله وأنت أحب البلاد إلي ولولا المشركون أهلك أخرجوني لما خرجت منك . فنزلت الآية ، ذكره الثعلبي ، وهو حديث صحيح .