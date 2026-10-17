Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 9
Maryam
9
19:9
قال كذالك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شييا ٩
قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌۭ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًۭٔا ٩
قَالَ
ﲒ
كَذَٰلِكَ
ﲓ
قَالَ
ﲔ
رَبُّكَ
ﲕ
هُوَ
ﲖ
عَلَيَّ
ﲗ
هَيِّنٞ
ﲘ
وَقَدۡ
ﲙ
خَلَقۡتُكَ
ﲚ
مِن
ﲛ
قَبۡلُ
ﲜ
وَلَمۡ
ﲝ
تَكُ
ﲞ
شَيۡـٔٗا
ﲟ
٩
ﲠ
(Thiên Thần) nói: “Thượng Đế của Ngươi đã phán đúng như thế: Chuyện đó rất đơn giản đối với TA. Quả thật TA đã tạo ra Ngươi trước đây trong lúc Ngươi không là gì cả.”
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.