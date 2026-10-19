Эти слова обращены ко всем творениям - благочестивым праведникам и распутным грешникам, правоверным и неверующим. Нет такого человека, которому не предстоит войти в огонь, ибо таково окончательное решение Аллаха. Он обязал Себя поступить так и обещал это Своим рабам. И, конечно же, Его обещание непременно исполнится. Мусульманские богословы разошлись во мнениях относительно смысла этого откровения. Одни считали, что все творения предстанут перед Геенной и испытают страх перед ней, после чего Аллах спасет богобоязненных праведников. Другие считали, что абсолютно все люди войдут в Геенну, но для правоверных Адское Пламя обернется прохладой и благополучием. Третьи считали, всем людям предстоит пройти над мостом, который будет проложен над хребтом Преисподней. Люди будут проходить по нему в зависимости от своих деяний. Одни минуют его в мгновение ока. Другие промчатся по нему со скоростью ветра. Третьи пронесутся по нему, подобно опытным наездникам на породистых скакунах. Четвертые минуют этот мост бегом. Пятые пройдут по нему шагом. А будут люди, которые преодолеют его ползком. Но будут и такие, которые упадут с моста Сырат прямо в Преисподнюю. Каждый будет преодолевать его в зависимости от своей богобоязненности. И поэтому далее Всевышний сказал: