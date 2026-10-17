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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 7
Maryam
7
19:7
يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ٧
يَـٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَـٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّۭا ٧
يَٰزَكَرِيَّآ
ﱶ
إِنَّا
ﱷ
نُبَشِّرُكَ
ﱸ
بِغُلَٰمٍ
ﱹ
ٱسۡمُهُۥ
ﱺ
يَحۡيَىٰ
ﱻ
لَمۡ
ﱼ
نَجۡعَل
ﱽ
لَّهُۥ
ﱾ
مِن
ﱿ
قَبۡلُ
ﲀ
سَمِيّٗا
ﲁ
٧
ﲂ
Này hỡi Zakariya! Quả thật, TA (Allah) báo tin mừng cho Ngươi về một đứa con trai; tên của Nó là Yahya, cái tên mà từ trước đến nay TA chưa hề đặt cho ai.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.