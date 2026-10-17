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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 6
Maryam
6
19:6
يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا ٦
يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّۭا ٦
يَرِثُنِي
ﱬ
وَيَرِثُ
ﱭ
مِنۡ
ﱮ
ءَالِ
ﱯ
يَعۡقُوبَۖ
ﱰﱱ
وَٱجۡعَلۡهُ
ﱲ
رَبِّ
ﱳ
رَضِيّٗا
ﱴ
٦
ﱵ
“Nó sẽ kế thừa bề tôi và kế thừa dòng dõi của Ya’qub (Jacob), và lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài làm cho Nó thành người bề tôi được Ngài hài lòng.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.