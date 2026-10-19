О Мухаммад! Помяни в Священном Коране великого пророка Исмаила, который был прародителем арабов. Этот народ является самым лучшим и самым славным уже потому, что из его среды вышел лучший из сынов Адама - Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Что же касается пророка Исмаила, то он исполнял свои обещания и исправно выполнял свои обязанности. Это качество свидетельствует о том, что он выполнял все свои обязательства перед Аллахом и перед Его рабами. Он был до конца верен данному слову даже тогда, когда обещал своему отцу стойко перенести собственное заклание. Он сказал: «Отец мой! Сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых» (37:102). Он позволил своему отцу выполнить волю Аллаха и прошел через величайшее испытание, которое только может выпасть на долю человека. Но это не было его единственным достоинством. Аллах нарек его пророком и посланником, поместив его в один ряд с наилучшими из Своих творений, поскольку пророческая миссия является самой великой честью, которой удостаивается человек.