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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 4
Maryam
4
19:4
قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعايك رب شقيا ٤
قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًۭا وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّۭا ٤
قَالَ
ﱏ
رَبِّ
ﱐ
إِنِّي
ﱑ
وَهَنَ
ﱒ
ٱلۡعَظۡمُ
ﱓ
مِنِّي
ﱔ
وَٱشۡتَعَلَ
ﱕ
ٱلرَّأۡسُ
ﱖ
شَيۡبٗا
ﱗ
وَلَمۡ
ﱘ
أَكُنۢ
ﱙ
بِدُعَآئِكَ
ﱚ
رَبِّ
ﱛ
شَقِيّٗا
ﱜ
٤
ﱝ
Y khấn: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Quả thật, bề tôi đã yếu xương cốt, mái đầu thì đã bạc nhiều, nhưng lạy Thượng Đế, bề tôi vẫn không hề nản lòng trong việc cầu xin Ngài.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.