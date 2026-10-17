О Мухаммад! Мы откроем тебе повествование и подробно расскажем тебе о пророке Закарие, его праведных деяниях и славных достоинствах. Воистину, это повествование является назиданием для тех, кто внимает назиданиям, и прекрасным уроком для тех, кто желает следовать истине. Откровения о том, как Аллах проявляет милость по отношению к Своим праведным рабам и как они удостаиваются такого высокого положения, порождают в людях любовь к Нему и побуждают их чаще поминать Его и стремиться познать Его всеми возможными способами. Всевышний Аллах избрал Закарию и почтил его пророческой миссией и Откровением. Святой пророк взялся выполнять свою миссию так же исправно, как это делали другие посланники. Он призывал рабов на путь своего Господа и обучал их тому, чему Он научил его. Он давал им добрые советы о том, как им следует поступать при его жизни и после его смерти, и следовал по стопам других Божьих посланников и их верных последователей. Когда же он стал замечать, что слабеет, и почувствовал приближение смерти, он испугался, что некому будет занять его место, чтобы призывать людей на путь Господа и давать им верные наставления. Тогда он пожаловался своему Господу на свою телесную и духовную слабость. Он воззвал к Аллаху втайне, дабы его молитва была более совершенной, более прекрасной и более искренней.