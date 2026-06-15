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Maryam
23
19:23
فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هاذا وكنت نسيا منسيا ٢٣
فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَـٰلَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنتُ نَسْيًۭا مَّنسِيًّۭا ٢٣
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Rồi những cơn đau đẻ đã đưa Nữ đến dưới một thân cây chà là. Nữ (rên rỉ:) “Phải chi mình chết phứt cho xong trước việc này và bị quên bẵng đi!”
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Tafseer Jalalayn
﴿فَأَجَاۤءَهَا﴾ جَاءَ بِهَا ﴿ٱلۡمَخَاضُ﴾ وَجَع الْوِلَادَة ﴿إِلَىٰ جِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ﴾ لِتَعْتَمِد عَلَيْهِ فَوَلَدَتْ وَالْحَمْل وَالتَّصْوِير وَالْوِلَادَة فِي سَاعَة ﴿قَالَتۡ یَـٰ﴾ لِلتَّنْبِيهِ ﴿لَیۡتَنِی مِتُّ قَبۡلَ هَـٰذَا﴾ الْأَمْر ﴿وَكُنتُ نَسۡیࣰا مَّنسِیࣰّا ٢٣﴾ شَيْئًا مَتْرُوكًا لَا يُعْرَف وَلَا يُذْكَر