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Maryam
22
19:22
۞ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ٢٢
۞ فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًۭا قَصِيًّۭا ٢٢
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Thế rồi Nữ đã thụ thai và tạm lánh mặt ở một nơi xa.
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Tafseer Jalalayn
﴿فَحَمَلَتۡهُ فَٱنتَبَذَتۡ﴾ تَنَحَّتْ ﴿بِهِۦ مَكَانࣰا قَصِیࣰّا ٢٢﴾ بَعِيدًا من أهلها