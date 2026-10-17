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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 10
Maryam
10
19:10
قال رب اجعل لي اية قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ١٠
قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّىٓ ءَايَةًۭ ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَـٰثَ لَيَالٍۢ سَوِيًّۭا ١٠
قَالَ
ﲡ
رَبِّ
ﲢ
ٱجۡعَل
ﲣ
لِّيٓ
ﲤ
ءَايَةٗۖ
ﲥﲦ
قَالَ
ﲧ
ءَايَتُكَ
ﲨ
أَلَّا
ﲩ
تُكَلِّمَ
ﲪ
ٱلنَّاسَ
ﲫ
ثَلَٰثَ
ﲬ
لَيَالٖ
ﲭ
سَوِيّٗا
ﲮ
١٠
ﲯ
(Zakariya) thưa: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài làm cho bề tôi một dấu hiệu (về tin mừng đó).” (Allah) phán: “Dấu hiệu của Ngươi sẽ là: Ngươi sẽ không nói chuyện được với mọi người trong ba đêm liền (mặc dầu Ngươi hãy còn khỏe mạnh bình thường).”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.