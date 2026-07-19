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6
31:6
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولايك لهم عذاب مهين ٦
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍۢ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌۭ مُّهِينٌۭ ٦
وَمِنَ
ٱلنَّاسِ
مَن
يَشۡتَرِي
لَهۡوَ
ٱلۡحَدِيثِ
لِيُضِلَّ
عَن
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
بِغَيۡرِ
عِلۡمٖ
وَيَتَّخِذَهَا
هُزُوًاۚ
أُوْلَٰٓئِكَ
لَهُمۡ
عَذَابٞ
مُّهِينٞ
٦
Trong nhân loại, có kẻ đã mua bán lời giải trí hầu lôi kéo những người thiếu hiểu biết lạc xa khỏi con đường của Allah, họ chọn đó làm cách phỉ báng chính đạo của Ngài. Đó là những kẻ sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt nhục nhã.
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Suy ngẫm
Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Dr Maryam Fayyaz
Theo
2 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 31:6
﷽
But among humankind are those
who purchase amusing tales
to lead astray from the way of Allah
without any knowledge
and to make a mockery of it
For them is a degrading punishment (31:6)
In this time and age, we are witnessing a relentless surge of empty entertainment, wrapped up in superficial glitz and glamour.
The ever-expanding landscape of social media seems to be crafting stories, not for meaning or depth, but for the sake of amusement...
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12
1
Munther El-Alami
Theo
2 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 31:6-7, 31:12, 8:32-33
According to Ibn Ashur's tafsir, the و at the start of 31:12 is meant to connect and contrast Sayyidna Luqman with a man whom Allah references in 31:6-7. This man's identity was preserved by the mufasiroon, he was النَّضْرِ بْنِ الحارِثِ.
As I read about him, a few thoughts struck me:
1) Historians rank him at the same level of animosity towards Islam as Abu Jahl, Ubay bin Khalaf, Abu Lahab, Abu Sufyan, etc - with some claiming him to be the mo...
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10
3
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