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21
31:21
واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ٢١
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٢١
وَإِذَا
قِيلَ
لَهُمُ
ٱتَّبِعُواْ
مَآ
أَنزَلَ
ٱللَّهُ
قَالُواْ
بَلۡ
نَتَّبِعُ
مَا
وَجَدۡنَا
عَلَيۡهِ
ءَابَآءَنَآۚ
أَوَلَوۡ
كَانَ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
يَدۡعُوهُمۡ
إِلَىٰ
عَذَابِ
ٱلسَّعِيرِ
٢١
(Những kẻ tranh luận về Allah), khi có lời bảo họ rằng các ngươi hãy đi theo những điều Allah ban xuống thì họ nói: “Không, chúng tôi chỉ đi theo những gì chúng tôi nhìn thấy tổ tiên chúng tôi đi theo mà thôi.” Lẽ nào (họ đi theo) ngay cả khi Shaytan kêu gọi họ đến với sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục ư?
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Suy ngẫm
Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
A Siddiqui
Theo
5 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 40:42, 12:108, 35:6, 16:125, 10:25, 31:21
Which invitations did you accept today?
Which invitations did you reject?
Which invitations did you give today?
and which invitations did you forget?
Every day, we are accepting and rejecting invitations without even being aware that we were invited to something.
Every day we are accepting and rejecting invitations without considering who, or where, these invitations are coming from.
Every day we have invitations that we should be giving to ...
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25
Sirotum Daud
Theo
19 tuần trước
·
Tham chiếu
Ayah 18:32-35, 67:15-18, 67:5, 31:18-21
It's one of those great days where it feels like everything you sought after is beginning to look as though it's falling into place. You look back at every piece that made today what it was and start to think, "I did this, it was me. If I hadn't taken the steps I did, I wouldn't be where I am right now". It's a type of attitude that assumes everything you had was earned, and it begins to shape you. It's either your way or the wrong way; if you do...
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