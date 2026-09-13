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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ibrahim Ayah 6
Ibrahim
6
14:6
واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ انجاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذالكم بلاء من ربكم عظيم ٦
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَىٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌۭ ٦
وَإِذۡ
ﱁ
قَالَ
ﱂ
مُوسَىٰ
ﱃ
لِقَوۡمِهِ
ﱄ
ٱذۡكُرُواْ
ﱅ
نِعۡمَةَ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
عَلَيۡكُمۡ
ﱈ
إِذۡ
ﱉ
أَنجَىٰكُم
ﱊ
مِّنۡ
ﱋ
ءَالِ
ﱌ
فِرۡعَوۡنَ
ﱍ
يَسُومُونَكُمۡ
ﱎ
سُوٓءَ
ﱏ
ٱلۡعَذَابِ
ﱐ
وَيُذَبِّحُونَ
ﱑ
أَبۡنَآءَكُمۡ
ﱒ
وَيَسۡتَحۡيُونَ
ﱓ
نِسَآءَكُمۡۚ
ﱔﱕ
وَفِي
ﱖ
ذَٰلِكُم
ﱗ
بَلَآءٞ
ﱘ
مِّن
ﱙ
رَّبِّكُمۡ
ﱚ
عَظِيمٞ
ﱛ
٦
ﱜ
Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nhớ khi Musa nói với người dân của mình: “Các ngươi hãy nhớ lại ân huệ của Allah đối với các ngươi khi Ngài đã giải thoát các ngươi khỏi (sự tàn ác) của Pha-ra-ông: chúng hành hạ các ngươi bằng những hình phạt man rợ, chúng tàn sát toàn bộ các con trai của các ngươi và chừa lại mạng sống cho phụ nữ của các ngươi (để làm nô lệ cho hắn). Và trong sự việc đó là một cuộc thử thách lớn lao từ Thượng Đế của các ngươi.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.