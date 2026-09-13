Всевышний поведал о том, что пророк Муса был отправлен с великими знамениями, свидетельствовавшими об истинности и правдивости всего, что он проповедовал. Ему было велено то же, что было велено Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и всем остальным Божьим посланникам. Ему было велено вывести свой народ из мрака невежества, неверия и его различных проявлений к свету знаний, веры и всего, что связано с ней. Ему также было приказано напомнить людям о Божьей милости к ним и наказании, которое постигло неверующие народы, жившие до них, дабы люди возблагодарили Аллаха за Его милость и устрашились Его наказания. Обращение Аллаха со своими творениями свидетельствует о Его совершенном могуществе, всеобъемлющей добродетели, безупречной справедливости и великой мудрости. И поэтому дни Аллаха являются знамениями для каждого, кто терпеливо сносит тяготы и трудности и благодарит Аллаха в радости и благополучии.