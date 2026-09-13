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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ibrahim Ayah 2
Ibrahim
2
14:2
الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد ٢
ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌۭ لِّلْكَـٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍۢ شَدِيدٍ ٢
ٱللَّهِ
ﱤ
ٱلَّذِي
ﱥ
لَهُۥ
ﱦ
مَا
ﱧ
فِي
ﱨ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱩ
وَمَا
ﱪ
فِي
ﱫ
ٱلۡأَرۡضِۗ
ﱬﱭ
وَوَيۡلٞ
ﱮ
لِّلۡكَٰفِرِينَ
ﱯ
مِنۡ
ﱰ
عَذَابٖ
ﱱ
شَدِيدٍ
ﱲ
٢
ﱳ
Allah là Đấng mà vạn vật trong các tầng trời cũng như vạn vật trong trái đất đều thuộc về một mình Ngài. Và thật khốn khổ cho những kẻ vô đức tin vì sẽ bị trừng phạt bằng một sự trừng phạt khủng khiếp!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.