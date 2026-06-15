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Hud
44
11:44
وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ٤٤
وَقِيلَ يَـٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَـٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًۭا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٤٤
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(Sau khi tất cả mọi thứ bị nhấn chìm, Allah) phán: “Hỡi đất, hãy nuốt nước của ngươi lại. Hỡi bầu trời, hãy ngưng mưa của ngươi lại.” Vậy là nước rút xuống và sự việc đã xong. Con tàu (của Nuh) đậu trên núi Al-Judi. Và có lời bảo: “Thật đáng đời cho những kẻ làm điều sai trái!”
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السعدي Al-Sa'di
فلما أغرقهم الله ونجى نوحا ومن معه
{ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ }
الذي خرج منك، والذي نزل إليك،
أي:
ابلعي الماء الذي على وجهك
{ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي }
فامتثلتا لأمر الله، فابتلعت الأرض ماءها, وأقلعت السماء، فنضب الماء من الأرض،
{ وَقُضِيَ الْأَمْرُ }
بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين.
{ وَاسْتَوَتْ }
السفينة
{ عَلَى الْجُودِيِّ }
أي: أرست على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل.
{ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }
أي: أتبعوا بعد هلاكهم لعنة وبعدا, وسحقا لا يزال معهم.