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Hud
34
11:34
ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ٣٤
وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣٤
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“Nếu như Allah muốn làm cho các ngươi lầm lạc thì lời khuyên của Ta sẽ không mang lại lợi ích gì cho các ngươi, mặc dù Ta thực sự muốn khuyên các ngươi điều tốt đẹp. Quả thật, Ngài là Thượng Đế của các ngươi và rồi các ngươi sẽ được đưa trở về trình diện Ngài.”
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[
وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ
] وه چهندێك من ئامۆژگاریتان بكهم ئامۆژگاری من بۆ ئێوه سوودی نیه لهبهر ئهوهی حهق وهرناگرن وه حهقهكه ئاشكرایه، وه كه خوای گهوره بیهوێ گومڕاتان بكات كه ئێوه شایهنی هیدایهت نهبن و ڕێگای گومڕایی بگرنه بهر [
هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٣٤)
] ههر ئهو پهروهردگاری ئێوهیهو ههر بۆ لای ئهویش ئهگهڕێنهوه.