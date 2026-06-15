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Hud
33
11:33
قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ٣٣
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٣
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(Nuh) nói với chúng: “Quả thật, chỉ có Allah mới có thể mang (sự trừng phạt) đến nếu Ngài muốn, và (lúc đó, chắc chắn) các ngươi sẽ không thoát được.”
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السعدي Al-Sa'di
ولهذا أجابهم نوح عليه السلام بقوله:
{ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ }
أي: إن اقتضت مشيئته وحكمته، أن ينزله بكم، فعل ذلك.
{ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ }
لله، وأنا ليس بيدي من الأمر شيء.