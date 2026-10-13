О люди! Просите прощения своим грехам и воспользуйтесь отведенным для вас сроком для того, чтобы отречься от всего, что ненавистно Аллаху, и устремиться ко всему, что Он любит и что Ему угодно. Ваши молитвы о прощении и покаяния способствуют тому, что Аллах одарит вас земным уделом, который доставит вас удовольствие и послужит вам во благо. А еще Всевышний Аллах позволит вам прожить отпущенный вам жизненный срок и одарит великодушных и добродетельных среди вас Своей милостью. Воистину, воздаянием за вашу добродетель будет обретение того, что вам нравится, и избавление от всего, что вам неприятно. Но если вы откажетесь ответить на этот призыв, отвернетесь от истины или даже сочтете ее ложью, то вас постигнет ужасное наказание. А произойдет это в великий день, когда Аллах соберет вместе все первые и последующие поколения людей и остальных творений.