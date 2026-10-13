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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 2
Hud
2
11:2
الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير ٢
أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌۭ وَبَشِيرٌۭ ٢
أَلَّا
ﲐ
تَعۡبُدُوٓاْ
ﲑ
إِلَّا
ﲒ
ٱللَّهَۚ
ﲓﲔ
إِنَّنِي
ﲕ
لَكُم
ﲖ
مِّنۡهُ
ﲗ
نَذِيرٞ
ﲘ
وَبَشِيرٞ
ﲙ
٢
ﲚ
(Thông qua một Sứ Giả - Muhammad, nói): “Các ngươi (hỡi loài người) không được thờ phượng (bất cứ thứ gì khác) ngoài Allah. Quả thật, Ta là một vị cảnh báo và mang tin mừng được cử phái đến với các ngươi.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.