Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 19
Hud
19
11:19
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخرة هم كافرون ١٩
ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًۭا وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ١٩
ٱلَّذِينَ
ﳎ
يَصُدُّونَ
ﳏ
عَن
ﳐ
سَبِيلِ
ﳑ
ٱللَّهِ
ﳒ
وَيَبۡغُونَهَا
ﳓ
عِوَجٗا
ﳔ
وَهُم
ﳕ
بِٱلۡأٓخِرَةِ
ﳖ
هُمۡ
ﳗ
كَٰفِرُونَ
ﳘ
١٩
ﳙ
(Đó là) những kẻ ngăn cản (mọi người) khỏi con đường của Allah và tìm cách làm cho nó cong quẹo và phủ nhận Đời Sau.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.