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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 16
Hud
16
11:16
اولايك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ١٦
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَـٰطِلٌۭ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٦
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱶ
ٱلَّذِينَ
ﱷ
لَيۡسَ
ﱸ
لَهُمۡ
ﱹ
فِي
ﱺ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱻ
إِلَّا
ﱼ
ٱلنَّارُۖ
ﱽﱾ
وَحَبِطَ
ﱿ
مَا
ﲀ
صَنَعُواْ
ﲁ
فِيهَا
ﲂ
وَبَٰطِلٞ
ﲃ
مَّا
ﲄ
كَانُواْ
ﲅ
يَعۡمَلُونَ
ﲆ
١٦
ﲇ
Đó là những kẻ sẽ không có gì ở Đời Sau ngoại trừ Hỏa Ngục, và những gì chúng đã làm nơi (trần gian) đều sẽ tiêu tan và những việc thiện tốt mà chúng đã từng làm đều sẽ không có giá trị.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.