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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 15
Hud
15
11:15
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ١٥
مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَـٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١٥
مَن
ﱧ
كَانَ
ﱨ
يُرِيدُ
ﱩ
ٱلۡحَيَوٰةَ
ﱪ
ٱلدُّنۡيَا
ﱫ
وَزِينَتَهَا
ﱬ
نُوَفِّ
ﱭ
إِلَيۡهِمۡ
ﱮ
أَعۡمَٰلَهُمۡ
ﱯ
فِيهَا
ﱰ
وَهُمۡ
ﱱ
فِيهَا
ﱲ
لَا
ﱳ
يُبۡخَسُونَ
ﱴ
١٥
ﱵ
Ai ham muốn đời sống trần tục này cũng như sự hào nhoáng của nó, TA sẽ ban cho họ đầy đủ phần công lao của họ trong đó, và họ sẽ không bị cắt giảm bất cứ điều gì ở nơi đó.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.