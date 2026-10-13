О Мухаммад! Не печалься от того, что неверующие отвергают тебя. Их слова не должны влиять на твои поступки и отклонять тебя с пути, которым ты следуешь. Тебе не подобает отказываться даже от части того, что ниспослано тебе в откровении, и твое сердце не должно сжиматься от их упрямства. Они спрашивают: «Почему ему не ниспосланы сокровища? Почему рядом с ним нет ангела?» Однако причиной таких слов являются их упрямство, упорство, несправедливость, заблуждение и незнание того, как пользоваться доводами и доказательствами. Посему продолжай начатое дело и не уклоняйся с верного пути из-за бессвязных речей, которые могут принадлежать только глупцам и невеждам. И пусть твое сердце от этого не сжимается. Разве они привели тебе хотя бы один довод, который ты не смог опровергнуть? Или же они нашли недостатки хотя бы в одном из воззрений, которые ты проповедуешь? Что вообще заставляет твое сердце сжиматься?! Или же ты несешь за них ответственность и обязан любым путем наставить их на прямой путь? О нет! Ты - всего лишь увещеватель, а их доверенным является Аллах. Он сохранит их деяния и сполна воздаст каждому из них.