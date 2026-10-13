Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 11
Hud
11
11:11
الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولايك لهم مغفرة واجر كبير ١١
إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌۭ وَأَجْرٌۭ كَبِيرٌۭ ١١
إِلَّا
ﲨ
ٱلَّذِينَ
ﲩ
صَبَرُواْ
ﲪ
وَعَمِلُواْ
ﲫ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲬ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲭ
لَهُم
ﲮ
مَّغۡفِرَةٞ
ﲯ
وَأَجۡرٞ
ﲰ
كَبِيرٞ
ﲱ
١١
ﲲ
Ngoại trừ những ai biết kiên nhẫn và hành thiện thì đó là những người có được sự tha thứ và phần thưởng vĩ đại.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.