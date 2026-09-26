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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 85
Ghafir
85
40:85
فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ٨٥
فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَـٰفِرُونَ ٨٥
فَلَمۡ
ﲺ
يَكُ
ﲻ
يَنفَعُهُمۡ
ﲼ
إِيمَٰنُهُمۡ
ﲽ
لَمَّا
ﲾ
رَأَوۡاْ
ﲿ
بَأۡسَنَاۖ
ﳀﳁ
سُنَّتَ
ﳂ
ٱللَّهِ
ﳃ
ٱلَّتِي
ﳄ
قَدۡ
ﳅ
خَلَتۡ
ﳆ
فِي
ﳇ
عِبَادِهِۦۖ
ﳈﳉ
وَخَسِرَ
ﳊ
هُنَالِكَ
ﳋ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﳌ
٨٥
ﳍ
Tuy nhiên, đức tin của họ vào lúc họ nhìn thấy sự trừng phạt của TA chẳng thể giúp ích được gì cho họ. (Đó là) đường lối của Allah (trong việc) đối xử với đám bầy tôi (vô đức tin và bất tuân) của Ngài. (Cho nên), những kẻ vô đức tin cuối cùng sẽ thất bại và thua thiệt.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.