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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 83
Ghafir
83
40:83
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزيون ٨٣
فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَرِحُوا۟ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ٨٣
فَلَمَّا
ﲝ
جَآءَتۡهُمۡ
ﲞ
رُسُلُهُم
ﲟ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﲠ
فَرِحُواْ
ﲡ
بِمَا
ﲢ
عِندَهُم
ﲣ
مِّنَ
ﲤ
ٱلۡعِلۡمِ
ﲥ
وَحَاقَ
ﲦ
بِهِم
ﲧ
مَّا
ﲨ
كَانُواْ
ﲩ
بِهِۦ
ﲪ
يَسۡتَهۡزِءُونَ
ﲫ
٨٣
ﲬ
Bởi lẽ khi những Sứ Giả của họ đến gặp họ với những bằng chứng rõ ràng thì họ lại chỉ biết hả hê với kiến thức (và tài năng) mà họ có được. Cho nên, (sự trừng phạt) đã vây hãm họ bởi những điều mà họ thường chế giễu.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.