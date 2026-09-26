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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 77
Ghafir
77
40:77
فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون ٧٧
فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧
فَٱصۡبِرۡ
ﳆ
إِنَّ
ﳇ
وَعۡدَ
ﳈ
ٱللَّهِ
ﳉﳊ
حَقّٞۚ
ﳋ
فَإِمَّا
ﳌ
نُرِيَنَّكَ
ﳍ
بَعۡضَ
ﳎ
ٱلَّذِي
ﳏ
نَعِدُهُمۡ
ﳐ
أَوۡ
ﳑ
نَتَوَفَّيَنَّكَ
ﳒ
فَإِلَيۡنَا
ﳓ
يُرۡجَعُونَ
ﳔ
٧٧
ﳕ
Vì vậy, Ngươi hãy kiên nhẫn (hỡi Thiên Sứ) bởi lời hứa của Allah chắc chắn là thật. Và cho dù TA cho Ngươi thấy một số điều mà TA đã hứa với chúng hoặc TA bắt hồn Ngươi thì chúng vẫn phải trở về trình diện TA.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.