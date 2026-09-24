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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 70
Ghafir
70
40:70
الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون ٧٠
ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِٱلْكِتَـٰبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِۦ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٧٠
ٱلَّذِينَ
ﱻ
كَذَّبُواْ
ﱼ
بِٱلۡكِتَٰبِ
ﱽ
وَبِمَآ
ﱾ
أَرۡسَلۡنَا
ﱿ
بِهِۦ
ﲀ
رُسُلَنَاۖ
ﲁﲂ
فَسَوۡفَ
ﲃ
يَعۡلَمُونَ
ﲄ
٧٠
ﲅ
Những kẻ đã phủ nhận Qur’an và những điều mà TA đã cử các Sứ Giả của TA mang đến. Rồi đây, chúng sẽ sớm biết (hậu quả của việc phủ nhận đó).
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.