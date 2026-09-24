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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 65
Ghafir
65
40:65
هو الحي لا الاه الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ٦٥
هُوَ ٱلْحَىُّ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٦٥
هُوَ
ﲠ
ٱلۡحَيُّ
ﲡ
لَآ
ﲢ
إِلَٰهَ
ﲣ
إِلَّا
ﲤ
هُوَ
ﲥ
فَٱدۡعُوهُ
ﲦ
مُخۡلِصِينَ
ﲧ
لَهُ
ﲨ
ٱلدِّينَۗ
ﲩﲪ
ٱلۡحَمۡدُ
ﲫ
لِلَّهِ
ﲬ
رَبِّ
ﲭ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲮ
٦٥
ﲯ
Ngài là Đấng Sống Mãi, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài. Bởi thế, hãy cầu nguyện Ngài, một lòng thờ phượng một mình Ngài. Alhamdulillah (xin tạ ơn, ca ngợi và tán dương Allah), Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.