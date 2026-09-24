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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 64
Ghafir
64
40:64
الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذالكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ٦٤
ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًۭا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءًۭ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٦٤
ٱللَّهُ
ﲈ
ٱلَّذِي
ﲉ
جَعَلَ
ﲊ
لَكُمُ
ﲋ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲌ
قَرَارٗا
ﲍ
وَٱلسَّمَآءَ
ﲎ
بِنَآءٗ
ﲏ
وَصَوَّرَكُمۡ
ﲐ
فَأَحۡسَنَ
ﲑ
صُوَرَكُمۡ
ﲒ
وَرَزَقَكُم
ﲓ
مِّنَ
ﲔ
ٱلطَّيِّبَٰتِۚ
ﲕﲖ
ذَٰلِكُمُ
ﲗ
ٱللَّهُ
ﲘ
رَبُّكُمۡۖ
ﲙﲚ
فَتَبَارَكَ
ﲛ
ٱللَّهُ
ﲜ
رَبُّ
ﲝ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲞ
٦٤
ﲟ
Allah là Đấng đã tạo cho các ngươi trái đất làm nơi cư ngụ và bầu trời làm mái che; Ngài tạo hình thể của các ngươi và làm cho hình thể của các ngươi đẹp nhất (so với các sinh vật khác), và Ngài cung dưỡng các ngươi bằng thực phẩm tốt lành. Đó là Allah, Thượng Đế của các ngươi. Thật phúc thay Allah, Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật!
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.