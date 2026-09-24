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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 61
Ghafir
61
40:61
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولاكن اكثر الناس لا يشكرون ٦١
ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٦١
ٱللَّهُ
ﱜ
ٱلَّذِي
ﱝ
جَعَلَ
ﱞ
لَكُمُ
ﱟ
ٱلَّيۡلَ
ﱠ
لِتَسۡكُنُواْ
ﱡ
فِيهِ
ﱢ
وَٱلنَّهَارَ
ﱣ
مُبۡصِرًاۚ
ﱤﱥ
إِنَّ
ﱦ
ٱللَّهَ
ﱧ
لَذُو
ﱨ
فَضۡلٍ
ﱩ
عَلَى
ﱪ
ٱلنَّاسِ
ﱫ
وَلَٰكِنَّ
ﱬ
أَكۡثَرَ
ﱭ
ٱلنَّاسِ
ﱮ
لَا
ﱯ
يَشۡكُرُونَ
ﱰ
٦١
ﱱ
Allah là Đấng đã tạo ra cho các ngươi ban đêm để các ngươi nghỉ ngơi và ban ngày để các ngươi nhìn và quan sát. Quả thật, Allah có vô vàn thiên lộc cho loài người nhưng đa số nhân loại không biết tri ân.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.