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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 60
Ghafir
60
40:60
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ٦٠
وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠
وَقَالَ
ﱍ
رَبُّكُمُ
ﱎ
ٱدۡعُونِيٓ
ﱏ
أَسۡتَجِبۡ
ﱐ
لَكُمۡۚ
ﱑﱒ
إِنَّ
ﱓ
ٱلَّذِينَ
ﱔ
يَسۡتَكۡبِرُونَ
ﱕ
عَنۡ
ﱖ
عِبَادَتِي
ﱗ
سَيَدۡخُلُونَ
ﱘ
جَهَنَّمَ
ﱙ
دَاخِرِينَ
ﱚ
٦٠
ﱛ
Thượng Đế của các ngươi phán: “Các ngươi hãy cầu nguyện TA, TA sẽ đáp lại các ngươi. Riêng những kẻ tự cao tự đại không chịu thờ phượng TA, họ chắc chắn sẽ vào Hỏa Ngục một cách đáng khinh.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.