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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 58
Ghafir
58
40:58
وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ٥٨
وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَلَا ٱلْمُسِىٓءُ ۚ قَلِيلًۭا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ٥٨
وَمَا
ﲯ
يَسۡتَوِي
ﲰ
ٱلۡأَعۡمَىٰ
ﲱ
وَٱلۡبَصِيرُ
ﲲ
وَٱلَّذِينَ
ﲳ
ءَامَنُواْ
ﲴ
وَعَمِلُواْ
ﲵ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲶ
وَلَا
ﲷ
ٱلۡمُسِيٓءُۚ
ﲸﲹ
قَلِيلٗا
ﲺ
مَّا
ﲻ
تَتَذَكَّرُونَ
ﲼ
٥٨
ﲽ
Kẻ mù và người sáng mắt không hề ngang bằng nhau; những người có đức tin và hành thiện với những kẻ làm điều xấu, tội lỗi cũng không ngang bằng nhau. Tuy nhiên, các ngươi chẳng mấy lưu tâm!
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.