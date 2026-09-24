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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 52
Ghafir
52
40:52
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ٥٢
يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّـٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ٥٢
يَوۡمَ
ﱡ
لَا
ﱢ
يَنفَعُ
ﱣ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﱤ
مَعۡذِرَتُهُمۡۖ
ﱥﱦ
وَلَهُمُ
ﱧ
ٱللَّعۡنَةُ
ﱨ
وَلَهُمۡ
ﱩ
سُوٓءُ
ﱪ
ٱلدَّارِ
ﱫ
٥٢
ﱬ
Ngày mà lời biện minh của những kẻ làm điều sai quấy sẽ không giúp ích được gì cho họ. Họ sẽ phải nhận lấy sự nguyền rủa và một chỗ ngụ tồi tệ.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.