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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 45
Ghafir
45
40:45
فوقاه الله سييات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب ٤٥
فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِ مَا مَكَرُوا۟ ۖ وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ٤٥
فَوَقَىٰهُ
ﲂ
ٱللَّهُ
ﲃ
سَيِّـَٔاتِ
ﲄ
مَا
ﲅ
مَكَرُواْۖ
ﲆﲇ
وَحَاقَ
ﲈ
بِـَٔالِ
ﲉ
فِرۡعَوۡنَ
ﲊ
سُوٓءُ
ﲋ
ٱلۡعَذَابِ
ﲌ
٤٥
ﲍ
Bởi thế, Allah cứu y (người có đức tin) khỏi những điều xấu xa mà chúng đã âm mưu (giết hại y); và sự trừng phạt tồi tệ đã bao vây đám thuộc hạ của Pha-ra-ông.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.