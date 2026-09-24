Египтяне не прислушались к искренним проповедям и предостережениям своего соплеменника, и тогда он сказал им: «Вы непременно вспомните мои предостережения и узнаете, чего вам будет стоить ваш отказ от истины. Вы будете наказаны и лишитесь великого вознаграждения. Я же надеюсь на покровительство Всевышнего Аллаха и уповаю на то, что Он поможет мне обрести добро и защитит меня от злых происков моих врагов. Воистину, Аллах наблюдает за своими рабами и знает, в каком они находятся положении и какое воздаяние они заслуживают. Ему прекрасно известно о моей слабости, и Он непременно защитит меня от вас. Ему также известно о ваших намерениях, и вам ничего не удастся сделать, если на то не будет воли Всевышнего Аллаха. Вы сумеете одолеть меня только тогда, когда Премудрый Аллах сочтет это необходимым и позволит этому произойти».